Hensoldt prépare une expansion industrielle en Allemagne pour soutenir la croissance de l'optronique
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:39

Le groupe allemand de défense envisage d'étendre ses capacités de développement et de production dans le Bade-Wurtemberg en utilisant le site industriel de Triumph.

Hensoldt annonce être en négociations avancées pour s'implanter sur le site de Triumph à Aalen (Allemagne) afin d'augmenter ses capacités de développement et de production dans le district d'Ostalb. Le projet vise notamment à soutenir la forte croissance de la division Optronique, spécialisée dans les systèmes combinant optique et électronique, utilisés par exemple dans les dispositifs de ciblage et de reconnaissance pour plates-formes militaires.

L'entreprise prévoit d'exploiter les halls existants pour y installer des bureaux ainsi que des zones d'assemblage pour composants optiques et optoélectroniques. L'extension doit renforcer la capacité de livraison, l'excellence technologique et l'intégration verticale du groupe.

Plusieurs centaines d'emplois pourraient être créés à terme, consolidant la présence industrielle de Hensoldt dans la région. Christina Canitz, responsable de la division Optronique, souligne que "le site Triumph d'Aalen offre d'excellentes conditions pour étendre nos capacités", tout en précisant que les négociations sont toujours en cours et qu'aucun accord contractuel final n'a encore été conclu.

Le titre Hensoldt grimpe de 3% à Francfort, peu avant midi.

Valeurs associées

HENSOLDT
73,750 EUR XETRA +2,64%
