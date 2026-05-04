Hensoldt nomme Inka Tews directrice des ressources humaines
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 14:35
Hensoldt annonce la nomination d'Inka Tews au poste de directrice des ressources humaines à compter du 1er mai 2026. La nouvelle recrue rejoint ainsi le conseil d'administration et supervisera l'organisation mondiale des ressources humaines, ainsi que la gestion des installations, incluant la sécurité et la durabilité.
Inka Tews dispose de plus de 25 ans d'expérience dans des entreprises technologiques internationales. Dernièrement, chez Infineon Technologies, elle dirigeait les fonctions RH globales avec un accent sur le partenariat avec les activités et a contribué à structurer les organisations en phase de croissance et de transformation.
Son parcours inclut également des fonctions de direction en Amérique du Nord et une expertise en développement organisationnel et intégration post-fusion.
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