 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hensoldt nomme Inka Tews directrice des ressources humaines
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 14:35

Le groupe allemand confie ses ressources humaines à une dirigeante expérimentée pour accompagner sa phase de croissance et de transformation.

Hensoldt annonce la nomination d'Inka Tews au poste de directrice des ressources humaines à compter du 1er mai 2026. La nouvelle recrue rejoint ainsi le conseil d'administration et supervisera l'organisation mondiale des ressources humaines, ainsi que la gestion des installations, incluant la sécurité et la durabilité.

Inka Tews dispose de plus de 25 ans d'expérience dans des entreprises technologiques internationales. Dernièrement, chez Infineon Technologies, elle dirigeait les fonctions RH globales avec un accent sur le partenariat avec les activités et a contribué à structurer les organisations en phase de croissance et de transformation.

Son parcours inclut également des fonctions de direction en Amérique du Nord et une expertise en développement organisationnel et intégration post-fusion.

Valeurs associées

HENSOLDT
78,240 EUR XETRA +1,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank