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Hensoldt maintient ses perspectives malgré l'arrêt du programme de frégates F126
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 12:22

Le groupe allemand de défense évalue les conséquences de la décision du ministère de la Défense allemand de mettre fin au programme de frégates F126. Et Hensoldt se veut clair : ses perspectives restent inchangées.

Hensoldt annonce évaluer les conséquences de l'arrêt du programme de frégates F126 sur ses engagements contractuels, en coordination avec son partenaire Thales Netherlands. Le ministère allemand de la Défense a en effet décidé de remplacer ce programme par l'acquisition de frégates de classe MEKO A-200, sous réserve de l'approbation de la commission budgétaire du Bundestag.

Le contrat lié au programme F126 représentait un peu plus de 200 MEUR pour Hensoldt, dont plus d'un tiers a déjà été comptabilisé en chiffre

d'affaires.

Hensoldt indique toutefois ne prévoir "aucune incidence sur ses prévisions à court ou moyen terme" sur la base des informations disponibles. Le groupe souligne que son radar de surveillance maritime TRS-4D est déjà déployé sur plusieurs bâtiments de la marine allemande et à l'international, et affirme rester engagé dans les futurs programmes de modernisation de la marine allemande.

Aux alentours de midi, le titre progressait de 0,3% à Francfort.

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