Hensoldt et Dronamics s'allient pour une plateforme de drone 100% européenne
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 13:32

Le groupe allemand et le constructeur bulgare lancent une solution aéroportée commune destinée à renforcer les capacités de surveillance et d'alerte précoce en Europe.

Hensoldt annonce la signature d'un protocole d'accord avec Dronamics pour développer une plateforme aérienne sans pilote et une solution commune de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance (ISTAR). Le partenariat repose sur le drone cargo longue portée Black Swan, équipé de la suite MissionGrid de Hensoldt.

Ce système d'alerte précoce aéroporté (AEW, Airborne Early Warning) combinera l'endurance de plus de 24 heures du drone avec les capteurs de mission de Hensoldt, dont le radar à synthèse d'ouverture PrecISR et le logiciel de gestion de mission MissMarvin. L'objectif est de détecter et cibler des menaces aériennes, terrestres et maritimes, afin de combler des lacunes critiques en matière de couverture et de souveraineté.

"Cette coopération reflète notre engagement à fournir des solutions aériennes intégrées et performantes pour renforcer la sûreté et la sécurité de l'Europe", a commenté Dietmar Thelen, membre du directoire de Hensoldt.

Des démonstrations sont prévues d'ici fin 2026, avant un déploiement opérationnel ciblant notamment le flanc oriental de l'Europe, la Méditerranée et l'Atlantique.

Le titre Hensoldt progresse de 0,6% à Francfort et affiche une progression de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

HENSOLDT
80,100 EUR XETRA +0,95%
