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Hensoldt décroche une commande ferme pour équiper un taxi aérien électrique indien
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 09:34
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L'équipementier allemand franchit une nouvelle étape avec ePlane Company, qui passe du développement conjoint à l'acquisition ferme de son système avionique.

Hensoldt annonce avoir reçu une commande ferme de l'indien ePlane Company (Ubifly Technologies) pour équiper son e200X, un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Le groupe fournira une suite avionique dédiée notamment à la navigation, à la connaissance de la situation et à la connectivité sécurisée en environnement urbain dense. La solution intègre également CaviConnect pour les échanges sécurisés entre l'appareil et la station au sol, ainsi que l'ordinateur embarqué EB1 et l'enregistreur de données de vol SferiRec LCR100.

ePlane a parallèlement achevé l'assemblage du prototype à l'échelle réelle de l'e200X et entame une campagne d'essais au sol, avant les essais en vol et la certification de type auprès de la Direction générale de l'aviation civile indienne (DGCA).

Ce matin, le titre Hensoldt recule de 1,6% à la Bourse de Francfort.

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