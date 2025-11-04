 Aller au contenu principal
Henry Schein s'apprête à vivre sa meilleure journée depuis 25 ans en relevant ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions du distributeur de produits dentaires Henry Schein HSIC.O augmentent de 13,8 % pour atteindre un plus haut de près de quatre mois à 73,53 $

** L'action devrait connaître sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis 2000, si les gains se maintiennent

** La société annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,38 $/action contre une estimation moyenne des analystes de

1,28 $/action - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de HSIC de 3,34 milliards de dollars dépassent les attentes moyennes des analystes de 3,28 milliards de dollars

** La société s'attend maintenant à un bénéfice ajusté par action de 4,88 à 4,96 dollars en 2025, contre une prévision précédente de 4,80 à 4,94 dollars, et à une croissance des ventes annuelles de 3 à 4 %, contre une prévision précédente d'une hausse de 2 à 4 %

**En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de ~4% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HENRY SCHEIN
69,6350 USD NASDAQ +7,73%
