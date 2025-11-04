Henry Schein revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à de fortes ventes d'équipements dentaires et médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de matériel médical Henry Schein HSIC.O a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre mardi, grâce à de fortes ventes dans ses unités dentaires et médicales.

Les actions de la société basée à Melville, New York, étaient en hausse de 8,3 % dans les échanges avant bourse.

La société a bénéficié d'une forte croissance dans son activité d'équipement dentaire en Europe, comme son homologue et le fabricant d'Invisalign Align Technology ALGN.O , qui a augmenté ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre et a battu les estimations pour le troisième trimestre la semaine dernière.

Le directeur général d'Henry Schein, Stanley Bergman , a déclaré que le distributeur " se concentre à nouveau sur la croissance, maintenant que l'incident cybernétique est entièrement derrière nous"

Une violation de la cybersécurité , que la société a révélée en 2023, a perturbé ses activités de fabrication et de distribution.

Henry Schein a également déclaré que son conseil d'administration avait conclu un accord avec KKR KKR.N pour permettre à la société de capital-investissement d'augmenter sa participation dans la société jusqu'à 19,9 %.

KKR est devenu le plus grand actionnaire hors fonds indiciels en janvier après avoir pris une participation de 12 % et s'être assuré une représentation au conseil d'administration.

"Grâce à la contribution continue de KKR, nous avons bien progressé dans la mise en œuvre des initiatives de création de valeur que nous avons annoncées au dernier trimestre... nous avons la possibilité d'améliorer le résultat d'exploitation de plus de 200 millions de dollars au cours des prochaines années", a déclaré Stanley Bergman.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2025 de 4,88 à 4,96 dollars, contre une prévision précédente de 4,80 à 4,94 dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Henry Schein s'est élevé à 3,34 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de son unité d'équipement dentaire ont augmenté de 4,8 % pour atteindre 1,71 milliard de dollars et celles de son segment d'équipement médical ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 1,13 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 1,38 $, contre une estimation moyenne des analystes de 1,28 $.