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Henry Schein recule ; la société manque de peu les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du distributeur de produits dentaires Henry Schein HSIC.O recule de 2,4 % à 84,51 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un chiffre d'affaires de 3,47 milliards de dollars au troisième trimestre, manquant de peu l'estimation moyenne des analystes de 3,48 milliards de dollars selon les données de LSEG

** HSIC affiche un BPA ajusté de 1,56 dollar au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,36 dollar

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 5,50 et 5,56 dollars par action, contre une prévision précédente de 5,29 à 5,39 dollars

** Elle réaffirme ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel comprises entre 4,5 % et 5,5 %

** À la dernière clôture, l'action HSIC affichait une hausse de 14,6 % depuis le début de l'année

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