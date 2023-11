Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Henkel: relèvement des perspectives pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Henkel relève ses perspectives pour l'exercice 2023, anticipant ainsi désormais un BPA ajusté en hausse de l'ordre de +15 à +25% à taux de change constants, et non plus de +5 à +20%.



De même, le groupe allemand de produits de consommation courante table maintenant sur une marge d'EBIT ajustée entre 11,5 et 12,5% (contre 11 à 12,5% précédemment) et sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 3,5 à 4,5% (au lieu de 2,5 à 4,5%).



Sur son troisième trimestre, l'exploitant de marques telles que Le Chat, X-TRA ou Loctite a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 5,4 milliards d'euros, en croissance organique de 2,8%, grâce au maintien de prix élevés pour refléter les coûts des matières premières.





