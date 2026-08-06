Henkel relève son objectif de croissance, l'action grimpe

Henkel s'adjuge 3,8% à 79,5 EUR à Francfort, à la suite d'une publication faisant ressortir de solides performances en matière de ventes et de bénéfices au 1er semestre, permettant au groupe allemand de produits de consommation courante de relever ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026.

Sur les six premiers mois de l'année, le détenteur de marques telles que Le Chat, Schwarzkopf, X-tra, Mir ou Loctite a réalisé un BPA de 2,86 EUR, en hausse de 7,1% à taux de change constants, ainsi qu'une marge d'EBIT de 15,7%, en amélioration de 10 points de base.

A 10,35 MdsEUR, son chiffre d'affaires s'est tassé de 0,5% en données publiées, mais a augmenté de 3,2% en organique, une solide croissance soutenue par une dynamique positive des prix et des volumes dans ses différentes unités d'activité.

"Dans les technologies adhésives, l'amélioration des ventes et des bénéfices a également été soutenue par l'exécution constante et rapide des initiatives de tarification visant à compenser les effets défavorables de la hausse des prix des matières premières", précise le CEO Carsten Knobel.

Concernant les marques grand public (soins personnels et entretien ménager), le dirigeant souligne également que son activité de soins capillaires a poursuivi sa très forte trajectoire de croissance et que l'activité de blanchisserie a renoué avec la croissance.

Sur la base de cette forte performance, Henkel a rehaussé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, prévoyant désormais une croissance organique des ventes comprise entre 1,5% et 3,5% (et non plus de 1,0% à 3,0%) afin de refléter des perspectives plus favorables pour ses activités d'adhésifs.

Les prévisions annuelles du groupe restent cependant inchangées concernant sa marge d'EBIT ajustée, attendue entre 14,5% et 16,0%, ainsi que sa croissance du BPA ajusté à taux de change constants, attendue dans le bas ou le haut de la fourchette à un chiffre.