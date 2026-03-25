 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Henkel réduit l'empreinte carbone de ses emballages en acier
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:45

Henkel a annoncé mercredi avoir adopté un nouveau type d'emballage en fer-blanc pour ses colles pour tubes et raccords PVC, une mesure qui devrait lui permettre de réduire de 62% les émissions de CO2 de ses conditionnements par rapport aux méthodes conventionnelles.

Dans un communiqué, le fabricant allemand de produits de grande consommation indique avoir désormais recours au procédé "bluemint", développé en collaboration avec le sidérurgiste thyssenkrupp et Pirlo, un spécialiste autrichien des emballages métalliques, afin de protéger les adhésifs de sa gamme professionnelle Tangit.

Henkel - qui rappelle que le fer-blanc est déjà le matériau d'emballage le plus recyclé en Europe avec un taux de récupération de 83,7% - souligne qu'en combinant ce taux élevé avec un procédé de fabrication à faible émission comme bluemint, l'impact environnemental global du cycle de vie de l'emballage se trouve drastiquement réduit.

Valeurs associées

HENKEL
63,200 EUR XETRA +1,28%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank