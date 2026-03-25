Henkel réduit l'empreinte carbone de ses emballages en acier
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 13:45
Dans un communiqué, le fabricant allemand de produits de grande consommation indique avoir désormais recours au procédé "bluemint", développé en collaboration avec le sidérurgiste thyssenkrupp et Pirlo, un spécialiste autrichien des emballages métalliques, afin de protéger les adhésifs de sa gamme professionnelle Tangit.
Henkel - qui rappelle que le fer-blanc est déjà le matériau d'emballage le plus recyclé en Europe avec un taux de récupération de 83,7% - souligne qu'en combinant ce taux élevé avec un procédé de fabrication à faible émission comme bluemint, l'impact environnemental global du cycle de vie de l'emballage se trouve drastiquement réduit.
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