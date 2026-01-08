Henkel lorgne Olaplex sur fond de prudence des analystes

(AOF) - Henkel (-0.029%, à 68,68 euros) en petite hausse, Oddo BHF réagit aux rumeurs d’un intérêt du groupe allemand pour l’Américain Olaplex (+22,22%, à 1,65 dollar hier soir à New York). Le groupe financier indique que selon Bloomberg et d’autres sources de presse, Henkel préparerait une offre publique d’achat (OPA) sur ce groupe coté aux Etats-Unis, dont la capitalisation boursière est de 1,1 milliard de dollars, et qui est détenu à 75% par Advent, un fonds de capital-investissement.

Olaplex est un acteur dédié aux soins capillaires en offrant une gamme premium (de 30 à 60 euros) de soins réparateurs pour les cheveux et dont Advent est l'actionnaire principal depuis 2019 et qui l'a introduit en bourse en septembre 2021 aux Etats-Unis.

Oddo BHF souligne toutefois que les investisseurs " devraient rester très réservés compte tenu du risque légal et réputationnel qui pèse sur ce groupe ". Les analystes indiquent que le cours du titre Olaplex est passé de 24,5 dollars lors de son introduction, à 1,25 dollar à la clôture du 5 janvier (le titre a depuis bondi sous l'effet des rumeurs d'un rachat par Henkel) en raison d'actions en justice.

Une plainte collective a été déclenchée contre la société en 2023, les clientes estimant que l'utilisation de certains produits Olaplex entraînait des dommages capillaires sévères et que ses produits pouvaient contenir du Lilial, une substance controversée utilisée notamment dans le parfum, et qui a été classée comme toxique pour la reproduction et interdite dans l'Union européenne en 2022.

La société a nié ces accusations et a procédé à des tests par des laboratoires indépendants qui ont prouvé que les produits étaient sûrs et ne provoquaient pas de perte de cheveux, ce qui n'a toutefois pas permis un rebond des ventes et du cours de bourse.

Oddo BHF précise que " l'acquisition d'un acteur du soin des cheveux, a fortiori haut de gamme et nord-américain serait donc, selon nous, une bonne chose dans la mesure où elle renforcerait l'empreinte opérationnelle d'Henkel sur un des deux segments du consumer ". Toutefois, l'appréciation du risque légal et surtout réputationnel sera déterminant. Les analystes sont à Neutre, avec une cible de cours de73 euros.

Même son de cloche chez Bernstein qui reste à Performance de marché sur le titre Henkel, avec une cible de 70 euros. Les analystes ajoutent que la société a connu quelques années difficiles, avec des pertes persistantes de parts de marché qui ont pesé sur la croissance organique. Par conséquent, lorsque la croissance organique est sous pression, il n'est pas rare de voir les entreprises rechercher des opportunités d'acquisition. Bernstein ajoute que voir Henkel s'intéresser à une entreprise aussi fragilisée n'est peut-être pas la stratégie la plus pertinente. Ils préféreraient voir le géant allemand résoudre ses propres problèmes avant de se concentrer sur des opérations de fusions-acquisitions.

