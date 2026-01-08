 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Henkel lorgne Olaplex sur fond de prudence des analystes
information fournie par AOF 08/01/2026 à 14:08

(AOF) - Henkel (-0.029%, à 68,68 euros) en petite hausse, Oddo BHF réagit aux rumeurs d’un intérêt du groupe allemand pour l’Américain Olaplex (+22,22%, à 1,65 dollar hier soir à New York). Le groupe financier indique que selon Bloomberg et d’autres sources de presse, Henkel préparerait une offre publique d’achat (OPA) sur ce groupe coté aux Etats-Unis, dont la capitalisation boursière est de 1,1 milliard de dollars, et qui est détenu à 75% par Advent, un fonds de capital-investissement.

Olaplex est un acteur dédié aux soins capillaires en offrant une gamme premium (de 30 à 60 euros) de soins réparateurs pour les cheveux et dont Advent est l'actionnaire principal depuis 2019 et qui l'a introduit en bourse en septembre 2021 aux Etats-Unis.

Oddo BHF souligne toutefois que les investisseurs " devraient rester très réservés compte tenu du risque légal et réputationnel qui pèse sur ce groupe ". Les analystes indiquent que le cours du titre Olaplex est passé de 24,5 dollars lors de son introduction, à 1,25 dollar à la clôture du 5 janvier (le titre a depuis bondi sous l'effet des rumeurs d'un rachat par Henkel) en raison d'actions en justice.

Une plainte collective a été déclenchée contre la société en 2023, les clientes estimant que l'utilisation de certains produits Olaplex entraînait des dommages capillaires sévères et que ses produits pouvaient contenir du Lilial, une substance controversée utilisée notamment dans le parfum, et qui a été classée comme toxique pour la reproduction et interdite dans l'Union européenne en 2022.

La société a nié ces accusations et a procédé à des tests par des laboratoires indépendants qui ont prouvé que les produits étaient sûrs et ne provoquaient pas de perte de cheveux, ce qui n'a toutefois pas permis un rebond des ventes et du cours de bourse.

Oddo BHF précise que " l'acquisition d'un acteur du soin des cheveux, a fortiori haut de gamme et nord-américain serait donc, selon nous, une bonne chose dans la mesure où elle renforcerait l'empreinte opérationnelle d'Henkel sur un des deux segments du consumer ". Toutefois, l'appréciation du risque légal et surtout réputationnel sera déterminant. Les analystes sont à Neutre, avec une cible de cours de73 euros.

Même son de cloche chez Bernstein qui reste à Performance de marché sur le titre Henkel, avec une cible de 70 euros. Les analystes ajoutent que la société a connu quelques années difficiles, avec des pertes persistantes de parts de marché qui ont pesé sur la croissance organique. Par conséquent, lorsque la croissance organique est sous pression, il n'est pas rare de voir les entreprises rechercher des opportunités d'acquisition. Bernstein ajoute que voir Henkel s'intéresser à une entreprise aussi fragilisée n'est peut-être pas la stratégie la plus pertinente. Ils préféreraient voir le géant allemand résoudre ses propres problèmes avant de se concentrer sur des opérations de fusions-acquisitions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HENKEL PFD
68,700 EUR XETRA 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 14:08:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank