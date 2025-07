Henkel: BlackRock détient 3,1% après le rachat de HPS information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 16:06









(CercleFinance.com) - La participation de BlackRock au sein de Henkel a marginalement augmenté avec la finalisation du rachat de HPS Investment Partners, peut-on lire vendredi dans un avis financier.



Suite à la consolidation des actifs des deux sociétés d'investissement, BlackRock détenait en date du 1er juillet 3,10% des droits de vote du groupe allemand de produits de grande consommation, contre 3,05% précédemment.



En tenant compte de ses instruments financiers, sa participation atteint 3,11%.



BlackRock a bouclé cette semaine l'acquisition de HPS Investment Partners, dont les actifs sous gestion se montent à quelque 157 milliards de dollars, contre plus de 11.500 milliards pour le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.





Valeurs associées HENKEL PFD 68,020 EUR XETRA -0,32%