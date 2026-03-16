Helmerich & Payne nomme Todd Scruggs directeur financier

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La société de forage pétrolier Helmerich & Payne HP.N a annoncé lundi la nomination de Todd Scruggs au poste de directeur financier, à compter du 1er juillet, l'actuel directeur financier Kevin Vann se préparant à prendre sa retraite après avoir occupé ce poste pendant plus d'un an.

* Ce changement de direction fait suite à la nomination de Trey Adams en tant que président et directeur général le 4 mars dernier.

* Kevin Vann quittera son poste de directeur financier le 30 juin.

* L'entreprise affirme que ce changement aligne l'équipe de direction sur les priorités stratégiques de Trey Adams.

* M. Scruggs a rejoint H&P en 2024 et a dirigé la trésorerie, la planification et l'analyse financières, ainsi que les efforts d'allocation de capital.