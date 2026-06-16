Helion affirme être la première entreprise américaine spécialisée dans l'énergie de fusion à avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires

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Helion, une entreprise qui cherche à produire de l'électricité en reproduisant la réaction de fusion nucléaire telle qu'elle se produit dans les étoiles, a déclaré mardi qu'elle était la première entreprise américaine de ce type à avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires.

* La fusion, qui n'est pas encore commercialisée, produit de l'énergie en comprimant des atomes légers à des températures extrêmement élevées.

* Helion a commencé la construction d'un réacteur à fusion à Malaga, dans l'État de Washington.

* Helion a obtenu les deux autorisations auprès du département de la Santé de l'État de Washington.

* “C'est une étape vraiment encourageante vers l'injection de cette énergie dans le réseau”, a déclaré David Kirtley, directeur général d'Helion, lors d'une interview au sujet des autorisations.

* La société a signé en 2023 un accord visant à fournir à Microsoft MSFT.O au moins 50 mégawatts d'électricité provenant de la centrale en 2028.

* Contrairement aux centrales à fission nucléaire actuelles, la fusion ne produit pas de déchets radioactifs à longue durée de vie, et la Commission de réglementation nucléaire (NRC) des États-Unis a statué en 2023 que la fusion ne nécessitait pas les réglementations complexes requises pour la fission.

* La NRC réglemente les matières dérivées associées aux machines de fusion, sauf dans des États comme celui de Washington, où elle a renoncé à cette autorité.

* Les détracteurs doutent du calendrier de production d'électricité de la fusion et affirment qu'Helion n'a pas publié d'articles scientifiques approfondis et évalués par des pairs sur sa conception.

* M. Kirtley a déclaré qu'Helion se concentrait sur la construction de centrales, et non sur la publication d'articles, et que des pairs externes avaient validé que son prototype avait atteint la température de 150 millions de degrés Celsius qui, selon l'entreprise, déclenche les réactions de fusion dans ses machines.