Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: sortie de Russie finalisée information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Après en avoir reçu toutes les autorisations requises, Heineken annonce avoir finalisé la cession de ses activités en Russie au groupe local Arnest, concluant ainsi le processus initié en mars 2022 pour quitter le pays.



Cette cession pour un euro symbolique entraîne une perte cumulée totale attendue de 300 millions d'euros pour le brasseur néerlandais, mais aura selon lui un impact négligeable sur son BPA ajusté pour l'ensemble de l'année 2023.



'Bien qu'elle ait pris beaucoup plus de temps que nous ne l'espérions, cette transaction sécurise les moyens de subsistance de nos employés et nous permet de quitter le pays de manière responsable', commente le CEO Dolf van den Brink.



Arnest a pris en charge les 1.800 employés de Heineken en Russie, fournissant des garanties d'emploi pour les trois prochaines années. En plus de la marque Heineken qui a été retirée du pays en 2022, la production d'Amstel sera progressivement arrêtée dans les six mois.





Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +0.65%