Heineken se fixe comme objectif une gestion plus économe de l'eau
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 11:45
Dans un communiqué, le brasseur néerlandais explique qu'il vise désormais une consommation moyenne de 2,6 hectolitres (hl) d'eau par hectolitre de bière produit à l'échelle mondiale. Pour les sites situés dans des zones de stress hydrique, cet objectif est porté à 2,4 hl/hl.
Ces nouveaux objectifs s'inscrivent dans la dynamique de progrès constatée ces dernières années, puisque le groupe indique avoir déjà réussi à ramener, à la fin de l'exercice 2025, sa moyenne de consommation mondiale de 2,9 hl/hl, contre 3,1 hl/hl en 2024.
Dans les zones de forte tension hydrique, la consommation est tombée à 2,9 hl/hl, contre 3,0 hl/hl l'année précédente.
Selon les estimations de l'entreprise, ces économies représentent un volume de quelque 4,2 milliards de litres d'eau à l'échelle du globe, soit l'équivalent de 1 680 piscines olympiques ou de 24 millions de douches de dix minutes.
Une stratégie articulée autour de trois piliers
La feuille de route "Eau" de l'entreprise dépasse cependant le cadre strict de ses usines pour s'articuler autour de trois axes stratégiques, à savoir la production (optimisation de l'usage, réutilisation et recyclage de l'eau, traitement rigoureux des eaux usées pour préserver les écosystèmes), les communautés (restitution de l'eau utilisée dans les produits finis au sein des régions en stress hydrique et amélioration de l'accès à l'eau potable) et chaîne d'approvisionnement (collaboration avec les agriculteurs et fournisseurs pour promouvoir des pratiques plus économes).
Objectif, l'équilibre hydrique
Heineken explique que son ambition 2030 repose sur un principe de compensation intégrale, prévoyant que chaque litre d'eau incorporé dans ses bières en zone de stress hydrique soit restitué sous la forme de 1,5 litre réinjecté dans l'environnement via des projets de réalimentation.
Au terme de l'année 2025, des chantiers de restauration hydrique ont été lancés sur 38 des 40 sites prioritaires identifiés. Cinq brasseries supplémentaires, situées au Vietnam, au Mexique, au Burundi et en Ethiopie (deux sites), ont d'ores et déjà atteint l'équilibre hydrique total.
A ce jour, 43% des brasseries du groupe situées dans des zones de stress hydrique affichent ainsi un bilan équilibré, contre 29% en 2024.
Ces annonces interviennent à l'approche de la Journée mondiale de l'eau, prévue dimanche, qui devrait venir rappeler que 1,8 milliard de personnes dans le monde ne disposent toujours pas d'un accès direct à l'eau potable à leur domicile.
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