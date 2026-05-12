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Heineken réorganise ses partenariats avec les agences marketing (correction)
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:23

Dans la dépêche précédente, une erreur s'est glissée dans la nationalité de Dentsu, qui est japonaise et non chinoise comme indiqué précédemment. Une version corrigée suit. Heineken annonce avoir nommé, à l'issue d'un appel d'offres international pour ses agences marketing, de nouveaux partenaires en création, production et médias afin d'accélérer la prochaine phase de croissance de son portefeuille de marques.

"Le choix d'un nombre réduit d'agences partenaires, plus performantes et plus importantes, s'inscrit dans le cadre de notre transformation commerciale globale", explique son directeur commercial Bram Westenbrink.

À l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, le brasseur néerlandais a reconduit le Japonais Dentsu comme agence pour ses médias internationaux et le Français Publicis pour la production secondaire internationale.

Le pôle création international a été consolidé autour de Publicis, le Britannique WPP et l'Américain Stagwell. La création pour la marque Heineken n'était pas concernée par cet appel d'offres et reste sous la responsabilité de Publicis.

Cette nouvelle structure garantit que les marques mondiales Amstel, Birra Moretti, Desperados et Tiger, ainsi que certaines marques locales prioritaires, bénéficient du soutien d'un réseau ciblé de partenaires stratégiques.

La transition vers le nouveau modèle d'agence débutera immédiatement, avec une mise en oeuvre progressive alignée sur les cycles de planification de marques afin de garantir la continuité et la stabilité des activités sur tous les marchés.

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