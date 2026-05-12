Heineken réorganise ses partenariats avec les agences marketing (correction)
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:23
"Le choix d'un nombre réduit d'agences partenaires, plus performantes et plus importantes, s'inscrit dans le cadre de notre transformation commerciale globale", explique son directeur commercial Bram Westenbrink.
À l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, le brasseur néerlandais a reconduit le Japonais Dentsu comme agence pour ses médias internationaux et le Français Publicis pour la production secondaire internationale.
Le pôle création international a été consolidé autour de Publicis, le Britannique WPP et l'Américain Stagwell. La création pour la marque Heineken n'était pas concernée par cet appel d'offres et reste sous la responsabilité de Publicis.
Cette nouvelle structure garantit que les marques mondiales Amstel, Birra Moretti, Desperados et Tiger, ainsi que certaines marques locales prioritaires, bénéficient du soutien d'un réseau ciblé de partenaires stratégiques.
La transition vers le nouveau modèle d'agence débutera immédiatement, avec une mise en oeuvre progressive alignée sur les cycles de planification de marques afin de garantir la continuité et la stabilité des activités sur tous les marchés.
Valeurs associées
|64,1800 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,90%
A lire aussi
-
Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. Alors que 15 candidats s'apprêtent à fouler la scène de la Stadthalle ... Lire la suite
-
L'Union européenne met au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les nombreux préjudices ... Lire la suite
-
Le MV Hondius fait route mardi vers les Pays-Bas après l'évacuation sous haute protection, dans l'archipel espagnol des Canaries, de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus. "Mission ... Lire la suite
-
Le premier fabricant japonais de chips subit de plein fouet les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, obligé de remplacer ses emblématiques sachets orange et jaune par du noir et blanc. La marque Calbee, incontournable au Japon, est connue pour ses chips déclinées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer