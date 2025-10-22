Heineken ralentit au 3e trimestre, cible le bas de sa fourchette de guidance
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 10:00
Sur la période, le chiffre d'affaires publié s'établit à 8,7 milliards d'euros, en baisse de 4% sur un an. Le chiffre d'affaires net ajusté (net revenue beia) ressort quant à lui à 7,33 milliards d'euros, en repli organique de 0,3%.
En volumes, les ventes de bière reculent de 4,3% au troisième trimestre, impactées notamment par les baisses en Europe (-4,7%) et sur le continent américain (-7,4%), tandis que les volumes de la marque Heineken baissent légèrement de 0,6%.
'La volatilité macroéconomique s'est maintenue comme prévu et s'est accentuée au troisième trimestre, créant un environnement difficile et entraînant une performance contrastée', indique Dolf van den Brink, CEO du groupe. 'Compte tenu de ce trimestre difficile, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser 0,5 milliard d'euros d'économies brutes en 2025', ajoute-t-il.
Dans ce contexte, Heineken poursuit ses investissements dans la transformation digitale et la rationalisation de ses opérations. Le groupe met également en avant la progression de ses ventes en Afrique australe, au Vietnam et en Chine, qui ont partiellement compensé la faiblesse des marchés européens et américains.
Pour l'ensemble de l'année 2025, Heineken anticipe désormais une baisse modérée des volumes, tout en réitérant sa cible d'économies brutes de 500 MEUR. Le groupe confirme que la croissance organique du résultat opérationnel (beia) se situera vers le bas de la fourchette 4%-8% communiquée en début d'année.
Le titre gagne près de 1,5% à Amsterdam à la suite de cette publication.
Valeurs associées
|70,9000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,05%
A lire aussi
-
Le roi Charles III, en visite d'Etat mercredi et jeudi au Vatican, va prier avec le pape Léon XIV lors d'un service œcuménique dans la chapelle Sixtine, une première depuis le schisme anglican il y a cinq siècles. Cette visite intervient dans un contexte délicat ... Lire la suite
-
Course à la Lune : Elon Musk insulte le chef de la Nasa après ses critiques sur les retards de SpaceX
L'administrateur de l'agence spatiale américaine a ouvert la voie à la concurrence face aux contretemps de SpaceX dans le développement du véhicule spatial censé ramener des astronautes américains sur la Lune avant 2030. Ses remarques lui ont valu des insultes ... Lire la suite
-
par Lawrence White Barclays a annoncé mercredi un rachat d'actions surprise de 500 millions de livres sterling (575,42 millions d'euros), tout en relevant son objectif de performance pour l'année et en annonçant passer à des annonces de rachat trimestrielles, malgré ... Lire la suite
-
Au moins six personnes ont été tuées mercredi dans une nouvelle vague de frappes russes sur des infrastructures énergétiques qui ont provoqué des coupures de courant à travers l'Ukraine et touché notamment Kiev. Ces attaques interviennent alors que le président ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer