Heineken: progression organique des profits semestriels

(Zonebourse.com) - Heineken dévoile un profit net ajusté de 1,16 milliard d'euros et un profit opérationnel ajusté de 2,03 milliards au titre des six premiers mois de 2025, supérieurs aux attentes des analystes et en hausses organiques respectives de 7,5% et 7,4%.



A près de 14,2 milliards d'euros, les revenus nets du brasseur néerlandais se sont accrus de 2,1% en organique, tirés par une augmentation de 3,3% du revenu net par hectolitre, tandis que ses volumes de bière se sont tassés de 1,2%.



'Notre empreinte géographique avantagée nous a aidé à nous adapter aux défis macroéconomiques en cours qui ont impacté le sentiment et les dépenses des consommateurs', explique son CEO Dolf van den Brink.



'Nous restons agiles dans notre exécution, nous concentrant sur nos investissements pour saisir les plus grandes opportunités, soutenus par des économies brutes qui devraient maintenant dépasser 0,5 milliard d'euros en 2025', poursuit-il.



Sur la base des conditions actuelles, Heineken confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année d'une croissance organique du profit opérationnel ajusté entre 4 et 8%, 'reflétant son agilité et son engagement à investir dans la croissance'.





Valeurs associées HEINEKEN 76,1600 EUR Euronext Amsterdam -1,91%