Heineken: près de 174.000 actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - Heineken indique avoir racheté 173.888 de ses propres actions lors des deux dernières semaines, pour un montant de plus de 13,6 millions d'euros, dans le cadre du programme de rachats d'actions dévoilé à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.



Durant la semaine du 17 au 21 février, le brasseur néerlandais a acquis 67.085 actions à un prix moyen de 78,12 euros. Au cours de la même période, 66.866 actions ont été rachetées auprès de Heineken Holding, premier actionnaire du groupe.



Pour rappel, Heineken a présenté le 12 février, un programme de rachat d'actions sur deux ans pour un total de 1,5 milliard d'euros, auquel Heineken Holding s'est engagé à participer au pro rata de sa participation au capital du groupe.





Valeurs associées HEINEKEN 78,46 EUR Euronext Amsterdam +0,28%