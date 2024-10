Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Heineken: le renouvellement du directeur financier proposé information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Heineken a annoncé mardi qu'il allait proposer le renouvellement du mandat de Harold van den Broek, son directeur financier actuel, pour une durée de quatre ans supplémentaires.



La reconduction de Harold van den Broek sera soumise au vote des actionnaires du brasseur néerlandais à l'occasion de la prochaine assemblée générale, prévue en avril 2025.



Dans un communiqué, Jean-Marc Huët, le président du conseil de surveillance, salue le travail accompli par Harold van den Broek depuis sa nomination au poste de directeur financier il y a trois ans.



'Sous son leadership, Heineken a fait croître de manière significative son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel, a réalisé un programme d'économies substantiel et accéléré son processus de transformation, en dépit de la volatilité caractéristique de l'environnement mondial', rappelle-t-il.



Agé de 57 ans, Harold van den Broek avait démarré sa carrière chez Unilever en 1991 avant de rejoindre en 2014 Reckitt Benckiser, dont il était devenu le directeur financier de la division de produits d'hygiène.



Il avait intégré l'équipe de direction en tant que directeur financier en juin 2021.



Suite à cette annonce, l'action Heineken cotée sur Euronext Amsterdam reculait légèrement mardi matin (-0,8%), à comparer avec un gain de 0,4% pour l'indice AEX.





Valeurs associées HEINEKEN 79,16 EUR Euronext Amsterdam -0,60%