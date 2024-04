Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Heineken: croissance de 7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - Heineken publie au titre des trois premiers mois de 2024, un chiffre d'affaires de 8,18 milliards d'euros, en croissance de 7,2%, dont des revenus nets ajustés de 6,85 milliards, en croissance organique de 9,4%.



Le brasseur néerlandais précise que cette dernière repose sur une augmentation organique de 4,7% de ses volumes de bières (dont +7,3% pour les bières premium) et une hausse de 4,9% du revenu net ajusté par hectolitre.



Pour l'ensemble de 2024, Heineken confirme viser une croissance organique 'du bas au haut de la plage à un chiffre' du profit opérationnel ajusté, ainsi qu'une hausse organique à un rythme plus modéré de son résultat net ajusté.





