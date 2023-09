Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken: contrat renouvelé avec la Ligue des champions information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé mardi le renouvellement de son contrat de sponsoring avec la Ligue des champions, prolongeant ainsi un partenariat en place depuis 2005.



Aux termes de l'accord, le brasseur néerlandais continuera d'être partenaire officiel du prestigieux tournoi de football, suivi par plus de 2,5 milliards de spectateurs annuels, sur la période 2024-2027.



Cette reconduction intervient alors que le nombre des participants à l'UEFA Champions League est appelé à passer de 32 à 36 équipes à partir de la saison 2024/25, soit l'équivalent de 189 matches par saison au lieu de 125 à l'heure actuelle.



L'alliance avait démarré en 1994, lorsque la marque de bière Amstel s'était associée à la compétition, avant de passer sous la bannière Heineken en 2005.



Au moment de l'arrivée à échéance du nouvel accord, en 2027, la collaboration entre Heineken et la Ligue des champions fêtera donc ses 33 ans.





Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +0.35%