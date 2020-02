Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heineken brille après un quatrième trimestre solide et des prévisions optimistes Reuters • 12/02/2020 à 10:56









BRUXELLES (Reuters) - Heineken, le deuxième brasseur mondial, est en forte hausse en Bourse d'Amsterdam mercredi après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et dit s'attendre à profiter cette année de la baisse des prix de l'orge et de l'aluminium. L'action gagne 6,28% à 103,90 euros à 09h15 GMT, l'une des plus fortes hausses de l'indice européen Stoxx 600, qui prend 0,31%. Heineken a fait état d'une croissance de 4,1% de ses ventes en volumes au quatrième trimestre, grâce entre autres à une accélération sur les marchés américain, asiatique et brésilien, alors que le consensus ne tablait que sur une progression de 3,3%. Bryan Garnier salue en outre la "bonne surprise" du bénéfice d'exploitation (Ebit) trimestriel, supérieur aux estimations, et juge rassurant le dividende proposé par le groupe (0,76 euro). Sur l'ensemble de 2019, l'Ebit hors exceptionnels a augmenté de 3,9% à 4,02 milliards d'euros. Pour 2020, Heineken dit prévoir une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires grâce à une progression conjuguée des volumes et des prix, et anticipe une hausse modérée de ses coûts. Des évolutions qui devraient se solder par une hausse de son bénéfice d'exploitation située dans le milieu d'une fourchette à un chiffre en pourcentage, sauf évolutions défavorables du contexte économique et politique global. Le consensus établi par le groupe lui-même donne une croissance de 6% de l'Ebit en 2020. Heineken a par ailleurs expliqué qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact de l'épidémie de coronavirus en Chine. (Philip Blenkinsop, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

