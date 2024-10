Heineken affiche une baisse de 5,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

( ANP / LEX VAN LIESHOUT )

Le brasseur néerlandais Heineken a affiché mercredi une baisse de 5,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

"Dans l'ensemble, nos activités continuent d'être conformes à notre plan, bien que certains marchés soient confrontés à des tendances difficiles en matière de consommation et d'industrie", a indiqué Dolf van den Brink, Président directeur général du groupe, dans un communiqué.

Coté à la Bourse d’Amsterdam, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros, contre 9,6 milliards à la même période l’année précédente.

Heineken a par ailleurs maintenu ses perspectives annuelles.

Le brasseur a fait état d'une augmentation de 3,3% de son revenu net consolidé sur la période, dépassant légèrement les 3,2% attendus par les analystes, dans un consensus partagé par l'entreprise.

L'augmentation organique des volumes du groupe s'est quant à elle montrée relativement plate à 0,7% sur la période, "avec une croissance en Europe et en Afrique et Moyen-Orient" ayant compensé "les légères baisses enregistrées dans les Amériques et l'Asie-Pacifique".

Le titre Heineken gagnait près de 1,7% à 78,2 euros lors des premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, Heineken produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel. Le groupe emploie plus de 85.000 personnes à l'échelle mondiale.