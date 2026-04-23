Heineken a vendu moins de bières au 1T, mais maintient ses perspectives

Le brasseur néerlandais Heineken a fait état jeudi d'une baisse de 0,8% des ses volumes de bières au premier trimestre, mais a maintenu ses prévisions annuelles malgré des inquiétudes sur "un commerce mondial plus complexe et plus instable".

( ANP / FREEK VAN DEN BERGH )

Le 2e brasseur mondial derrière AB InBev a affiché un volume de bières de 53,6 millions d'hectolitres pour la période de janvier à mars, contre 54,1 millions d'hectolitres à la même période en 2025.

"Depuis le début de l'année, le commerce mondial est devenu plus complexe et plus instable, ce qui a des répercussions sur la disponibilité et les coûts de l'énergie sur certains marchés," a déclaré le directeur général Dolf van den Brink.

"Cela entraîne des pressions inflationnistes, susceptibles d'affecter la confiance des consommateurs à moyen terme," a-t-il déploré.

Le brasseur connaît depuis plusieurs mois des difficultés et a notamment annoncé en février supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois au cours des deux prochaines années.

L'entreprise emploie environ 87.000 personnes dans le monde.

M. van den Brink a également créé la surprise en janvier en annonçant son départ de la tête de l'entreprise après presque six ans.

"Je quitte l'entreprise avec la ferme conviction que le secteur de la bière reste attractif à long terme et que Heineken est en mesure de façonner et de tirer parti de la croissance qui créera de la valeur durable pour les décennies à venir", a-t-il commenté.

L'entreprise a toutefois maintenu ses prévisions annuelles, tablant sur une hausse de 2 à 6 % de son bénéfice d'exploitation hors éléments exceptionnels et amortissements, sa mesure privilégiée.

"Nos prévisions reposent sur l'hypothèse d'une perturbation temporaire, et non prolongée, du commerce mondial de l'énergie", a indiqué le brasseur.

L'entreprise a indiqué que ses marques à faible teneur en alcool ou sans alcool avaient enregistré de bons résultats au premier trimestre, avec des volumes en hausse d'environ 10%.

Heineken ne publie plus ses résultats trimestriels en termes de bénéfice net, mais affiche cette mesure dans ses rapports semestriels et annuels.

Son rapport annuel publié en février a fait état d'un bénéfice net de 2,7 milliards d'euros, soit une hausse de 4,9 % par rapport à l'année dernière, hors effets de change.