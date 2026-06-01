Heineken a racheté pour près de 220 MEUR d'actions à fin mai

Heineken indique avoir racheté, jusqu'au 29 mai inclus, 3 192 296 actions dans le cadre de la 2e tranche de 750 MEUR de son programme de rachat d'actions, pour un montant total de plus de 219,6 MEUR, y compris les actions rachetées auprès de son actionnaire Heineken Holding.

Du 25 au 29 mai 2026 inclus, 145 308 actions ont été rachetées par le brasseur néerlandais sur le marché, à un prix moyen de 68,92 EUR. Au cours de la même période, 145 337 actions ont été acquises par le groupe auprès de Heineken Holding.

Pour rappel, le détenteur de marques telles que Heineken, Foster's ou Kingfisher avait annoncé la 2e phase de son programme de rachat d'actions de 1,5 MdEUR au total le 12 février dernier. Il avait acquis 10 572 215 titres au cours de la 1ère phase de ce programme.