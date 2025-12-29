 Aller au contenu principal
Heineken a racheté pour plus de 700 millions d'euros d'actions
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 13:08

Heineken indique avoir racheté plus de 9,84 millions de ses propres actions au 26 décembre, représentant un montant total d'environ 700,4 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 MdEUR annoncé le 12 février dernier.


La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 109 494 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 68,48 euros, ainsi que 103 476 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.

