Heineken a racheté pour plus de 700 millions d'euros d'actions
La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 109 494 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 68,48 euros, ainsi que 103 476 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.
Valeurs associées
|69,0200 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,61%
