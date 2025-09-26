Heineken a placé avec succès 2 milliards d'euros d'obligations
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 07:49
500 millions d'euros d'obligations à 3 ans avec un coupon de 2,565 % ; 750 millions d'euros d'obligations à 8,6 ans avec un coupon de 3,505 % ; et 750 millions d'euros d'obligations à 12 ans avec un coupon de 3,872 %.
Les obligations seront émises dans le cadre du programme d'obligations à moyen terme en euros de la société et seront cotées à la Bourse de Luxembourg.
Le produit de l'émission des obligations sera utilisé à des fins générales, y compris des acquisitions.
Les dates d'échéance des obligations sont respectivement le 3 octobre 2028, le 3 mai 2034 et le 3 octobre 2037.
Valeurs associées
|66,2800 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
