Hein Schumacher nommé CEO de Barry Callebaut
Peter Feld restera disponible pour Barry Callebaut pendant la transition avec Hein Schumacher, en se concentrant sur le transfert de ses connaissances du programme de transformation BC Next Level, dont l'achèvement est imminent.
De nationalité néerlandaise, Hein Schumacher apportera à Barry Callebaut plus de 25 ans d'expérience dans le secteur alimentaire. De 2023 à 2025, il a occupé le poste de CEO du géant des produits de consommation courante Unilever.
"Il y a mis en place un plan de croissance global permettant au groupe de renforcer son attention sur les marques clés à plus grande valeur ajoutée et d'atteindre une croissance significative de la valeur pour les actionnaires", souligne Barry Callebaut.
Avant Unilever, Hein Schumacher a occupé des postes de direction clés chez Royal FrieslandCampina, l'une des plus grandes coopératives laitières au monde avec 50% de ses revenus en B2B, où il a été CFO (2015-2017), puis CEO (2017-2023).
