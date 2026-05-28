Hedgeye lance un ETF axé sur les titres susceptibles d'être intégrés à un indice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Suzanne McGee

Hedgeye Asset Management a lancé un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) conçu pour tirer profit des achats obligatoires effectués par les fonds indiciels et les gestionnaires d'actifs qui s'efforcent de suivre de près les allocations des indices chaque fois que leurs fournisseurs remanient la composition des principaux indices de référence du marché américain, tels que l'indice Standard & Poor's 500 .SPX . L'ETF Hedgeye Index Adds ADDS.P fait son entrée sur le marché à seulement deux semaines de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX, la société d'Elon Musk, une opération qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 750 milliards de dollars et qui bouleverse déjà les règles établies de longue date régissant l'intégration des entreprises dans ces principaux indices boursiers. Fin mars, peu avant que SpaceX n'annonce son intention d'entrer en bourse sur le Nasdaq

NDAQ.O , la place boursière a annoncé une révision de ses propres règles d'admission afin de garantir que les introductions en bourse de méga-capitalisations ne soient pas soumises à de longues périodes d'attente avant de pouvoir intégrer son indice Nasdaq 100. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise soutenue par Musk fait la une de l'actualité dans le monde de l'investissement indiciel. Tesla TSLA.O est entrée en bourse en 2010 et lorsque Standard & Poor's a annoncé qu'elle allait enfin être ajoutée au S&P 500, cette décision a déclenché une ruée d'achats de plus de 50 milliards de dollars de la part des investisseurs indiciels.

C'est précisément le type de mouvement de marché que Hedgeye espère anticiper, a déclaré la société d'investissement dans son prospectus. La société a indiqué qu'elle prévoyait de détenir au maximum 40 sociétés cotées en bourse dont les actions répondent déjà aux critères d'inclusion dans un indice ou sont susceptibles de franchir ce seuil prochainement, puis de les vendre le premier jour de cotation suivant leur ajout à un indice cible.

“Pendant des décennies, ce type d’opération liée à l’inclusion dans un indice a été l’apanage d’une petite partie du secteur de l’investissement”, a déclaré Brooks Cutright, le gestionnaire du nouveau fonds. Il s’agit d’un phénomène de marché auquel la majorité des investisseurs particuliers n’ont pas eu accès, a-t-il ajouté.