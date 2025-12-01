 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 048,71
-0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hebdomadaire sur les actions américaines : Soulagement
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

1er décembre - ** Le S&P 500 .SPX progresse de 3,7% alors que les paris sur la baisse des taux de la Fed prennent de l'ampleur .N ** Le Dow .DJI gagne 3,2%; le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 4,9%. Le SPX et le Dow étendent leur série de gains mensuels à sept mois d'affilée. Le Nasdaq, cependant, interrompt sa série de sept mois de hausse ** Toujours avec le rallye de la semaine, les trois principaux indices regagnent leur moyenne mobile de 50 jours ** En effet, il semble que les baissiers du Nasdaq aient été trop agressifs , tandis que les haussiers du Nasdaq se sentent de nouveau rapidement à l'aise ; les principaux indices sont tous sur une série de cinq jours de hausse ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR à environ 4,02 % est en passe de mettre fin à une série de cinq jours de baisse, bien qu'il soit en passe de clôturer à la baisse pour le quatrième mois consécutif

** Tous les secteurs sont rassurés: Les services de communication et les biens de consommation discrétionnaire sont les plus positifs ** Les services de communication .SPLRCL bondissent de 5,9%. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, progresse après avoir annoncé qu'elle était en pourparlers avec Meta Platforms META.O pour la fourniture de puces d'intelligence artificielle. L'achat de puces par Meta donne un coup de pouce à Google, mais Meta lui-même pourrait être le plus grand gagnant ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD progresse de 5,3 %. Les valeurs de détail XRT.P s'animent à l'approche du Black Friday. XRT bondit de 5,5%, sa meilleure semaine depuis mai ** Tech .SPLRCT progresse de 4,3%. Keysight Technologies

KEYS.N bondit après les prévisions optimistes du fabricant d'équipements électroniques sur la forte demande des centres de données pour l'intelligence artificielle Les actions de Broadcom AVGO.O atteignent un niveau record après que Goldman Sachs ait relevé son objectif de cours Dell DELL.N en hausse après des prévisions robustes sur fond de hausse de la demande de serveurs d'IA Nvidia NVDA.O glisse le mardi à la suite d'un rapport Meta pourrait utiliser des puces Google, mais ne clôture qu'en baisse de ~1% pour la semaine

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de ~10% ** Matériaux .SPLRCM progresse de 3,3%. L'or et l'argent miniers augmentent sur la possibilité d'une baisse des taux de la Fed. L'indice ARCA Gold Bugs .HUI progresse de ~14% ** Les valeurs financières .SPSY progressent de 3,2%. Robinhood HOOD.O s'envole après avoir conclu un accord d'échange sur les marchés de prédiction . HOOD bondit de ~20%. CME Group CME.O résout un problème de panne , en hausse pour la semaine ** Les valeurs industrielles .SPLRCI gagnent 2,7%. Bien que Deere DE.N chute en raison de perspectives de bénéfices inférieures aux attentes pour l'exercice 26, sous la pression des impacts tarifaires et des marges plus faibles des grands tracteurs ** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 1,9%. L'indice Nasdaq biotech .NBI atteint un record de clôture le mercredi. Pour la semaine, le NBI est en hausse de ~4% ** Energy .SPNY en hausse de 1%. Dans un premier temps, le groupe suit la baisse des prix du pétrole après le rapport sur la paix en Ukraine, puis remonte alors que les prix du pétrole sont en hausse avant l'OPEP+. Les sociétés américaines de gaz naturel gagnent grâce aux perspectives de temps froid et à une demande plus élevée ** Pendant ce temps, le sentiment neutre de l'AAII est le plus élevé depuis début novembre

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

ALPHABET-A
320,0000 USD NASDAQ +0,02%
BROADCOM
401,0000 USD NASDAQ +0,86%
CME GROUP RG-A
283,9200 USD NASDAQ +1,09%
DEERE & CO
465,000 USD NYSE -0,94%
DELL TECH RG-C
132,975 USD NYSE -0,20%
DJ TRANSPORT
16 585,81 Pts Index Ex +0,33%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 716,42 Pts Index Ex +0,61%
KEYSIGHT TECHNOL
197,950 USD NYSE +0,90%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
647,6200 USD NASDAQ +2,21%
NASDAQ Composite
23 365,69 Pts Index Ex +0,65%
NVIDIA
176,6200 USD NASDAQ -2,02%
PROSHRS ULTRPRO QQQ
54,5400 USD NASDAQ +2,19%
ROBINHOOD MARKETS
128,6937 USD NASDAQ +0,39%
S&P 500 INDEX
6 849,09 Pts CBOE +0,54%
USA BENCHMARK 10A
3,981 Rates -1,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/12/2025 à 12:01:03.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank