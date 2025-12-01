Hebdomadaire sur les actions américaines : Soulagement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

1er décembre - ** Le S&P 500 .SPX progresse de 3,7% alors que les paris sur la baisse des taux de la Fed prennent de l'ampleur .N ** Le Dow .DJI gagne 3,2%; le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 4,9%. Le SPX et le Dow étendent leur série de gains mensuels à sept mois d'affilée. Le Nasdaq, cependant, interrompt sa série de sept mois de hausse ** Toujours avec le rallye de la semaine, les trois principaux indices regagnent leur moyenne mobile de 50 jours ** En effet, il semble que les baissiers du Nasdaq aient été trop agressifs , tandis que les haussiers du Nasdaq se sentent de nouveau rapidement à l'aise ; les principaux indices sont tous sur une série de cinq jours de hausse ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR à environ 4,02 % est en passe de mettre fin à une série de cinq jours de baisse, bien qu'il soit en passe de clôturer à la baisse pour le quatrième mois consécutif

** Tous les secteurs sont rassurés: Les services de communication et les biens de consommation discrétionnaire sont les plus positifs ** Les services de communication .SPLRCL bondissent de 5,9%. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, progresse après avoir annoncé qu'elle était en pourparlers avec Meta Platforms META.O pour la fourniture de puces d'intelligence artificielle. L'achat de puces par Meta donne un coup de pouce à Google, mais Meta lui-même pourrait être le plus grand gagnant ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD progresse de 5,3 %. Les valeurs de détail XRT.P s'animent à l'approche du Black Friday. XRT bondit de 5,5%, sa meilleure semaine depuis mai ** Tech .SPLRCT progresse de 4,3%. Keysight Technologies

KEYS.N bondit après les prévisions optimistes du fabricant d'équipements électroniques sur la forte demande des centres de données pour l'intelligence artificielle Les actions de Broadcom AVGO.O atteignent un niveau record après que Goldman Sachs ait relevé son objectif de cours Dell DELL.N en hausse après des prévisions robustes sur fond de hausse de la demande de serveurs d'IA Nvidia NVDA.O glisse le mardi à la suite d'un rapport Meta pourrait utiliser des puces Google, mais ne clôture qu'en baisse de ~1% pour la semaine

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de ~10% ** Matériaux .SPLRCM progresse de 3,3%. L'or et l'argent miniers augmentent sur la possibilité d'une baisse des taux de la Fed. L'indice ARCA Gold Bugs .HUI progresse de ~14% ** Les valeurs financières .SPSY progressent de 3,2%. Robinhood HOOD.O s'envole après avoir conclu un accord d'échange sur les marchés de prédiction . HOOD bondit de ~20%. CME Group CME.O résout un problème de panne , en hausse pour la semaine ** Les valeurs industrielles .SPLRCI gagnent 2,7%. Bien que Deere DE.N chute en raison de perspectives de bénéfices inférieures aux attentes pour l'exercice 26, sous la pression des impacts tarifaires et des marges plus faibles des grands tracteurs ** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 1,9%. L'indice Nasdaq biotech .NBI atteint un record de clôture le mercredi. Pour la semaine, le NBI est en hausse de ~4% ** Energy .SPNY en hausse de 1%. Dans un premier temps, le groupe suit la baisse des prix du pétrole après le rapport sur la paix en Ukraine, puis remonte alors que les prix du pétrole sont en hausse avant l'OPEP+. Les sociétés américaines de gaz naturel gagnent grâce aux perspectives de temps froid et à une demande plus élevée ** Pendant ce temps, le sentiment neutre de l'AAII est le plus élevé depuis début novembre

** La performance du SPX depuis le début de l'année: