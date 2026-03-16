Hebdomadaire sur les actions américaines : Situation explosive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mises à jour graphiques)

16 mars - ** Le S&P 500 .SPX recule pour la troisième semaine consécutive, perdant 1,6% alors que la guerre en Iran s'intensifie et fait la une des journaux .N

** Le Dow .DJI perd 2%, le Nasdaq Composite .IXIC chute de 1,3% ** En effet, au milieu de la faiblesse, les traders regardent le support de l'indice S&P 500 ** Les haussiers du Nasdaq ont souligné le fort rebond de sa 200-DMA le lundi, mais à la fin de la semaine, l'indice technologique a clôturé pour la première fois en dessous de cette moyenne mobile à long terme très suivie depuis le 9 mai 2025 ** L'indicateur de l'ampleur du Nasdaq prend l'eau - Les haussiers peuvent-ils le sortir de l'ornière? ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'élève à environ 4,28 % alors que les attaques contre l'Iran alimentent les craintes d'inflation. Le rendement de référence atteint son plus haut niveau en cinq semaines alors que les tensions dans le Golfe s'intensifient US/

** Presque tous les secteurs sont durement touchés: Les valeurs financières fondent, tandis que les services publics et l'énergie restent au frais ** Les valeurs financières .SPSY chutent de 3,4%. Les gestionnaires d'actifs chutent après que JPMorgan JPM.N ait déprécié les prêts de crédit privé, et prolongent leurs baisses tandis que Morgan Stanley MS.N limite les rachats de fonds de crédit privé

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK perd 3,6%, l'indice KBW des banques régionales .KRX perd 2,7% ** L'indice des valeurs industrielles .SPLRCI s'effondre de 3,2%. Boeing BA.N chute après que la société ait déclaré que des défauts de câblage pourraient retarder les livraisons de l'avion 737 MAX au premier trimestre Jefferies abaisse les objectifs de cours sur les compagnies aériennes alors que les prix du carburant augmentent. L'indice NYSE Arca Airline .XAL perd >6% ** Les matériaux .SPLRCM baissent de 1,6%. L'or se dirige vers une deuxième chute hebdomadaire consécutive , alors que le dollar américain =USD est en voie de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début octobre 2024

L'indice PHLX Gold/Silver .XAU perd 7% Bien que les stocks d'engrais grimpent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement. CF Industries CF.N , Mosaic MOS.N enregistrent des hausses hebdomadaires de ~12% et ~11%, respectivement

L'indice S&P 500 Fertilizers & Agricultural Chemicals

.SPLRCCHFA progresse de ~6% et enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début mai ** L'indice Tech .SPLRCT est en baisse de 0,8%. FICO FICO.N (Fair Isaac) atteint son plus bas niveau depuis plus de 2 ans après qu'UBS ait réduit ses objectifs de cours. FICO subit une perte hebdomadaire de 23% Adobe ADBE.O glisse alors que le directeur général de longue date du fabricant de Photoshop quitte et sème l'incertitude sur la stratégie en matière d'IA En revanche, Oracle ORCL.N bondit grâce à des perspectives optimistes en matière d'IA , apaisant les inquiétudes des investisseurs qui craignaient que sa campagne de plusieurs milliards de dollars en faveur de l'informatique d'IA ne génère pas de bénéfices assez rapidement

L'indice des semi-conducteurs .SOX augmente de 1,8% ** Les biens de consommation de base .SPLRCS baissent de 0,2%. Campbell's CPB.O chute après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles Et les entreprises de produits alimentaires emballés sont en recul alors que Wells Fargo rétrograde à "sous-pondérer", soulignant que les tendances moroses de la consommation et la hausse de l'inflation constituent des risques potentiels pour les marges ** Energy .SPNY bondit de 2,1%. Le groupe augmente alors que l'Iran intensifie ses attaques sur les navires du Golfe, poussant les prix du brut à la hausse. Le Brent LCOc1 s'établit au-dessus de 100 $/baril pour la première fois depuis août 2022 O/R ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels baissiers bondissent à un plus haut de 4 mois

** La performance du SPX depuis le début de l'année: