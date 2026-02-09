 Aller au contenu principal
Hebdomadaire sur les actions américaines : Reprise
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour graphique)

9 février - ** Le S&P 500 .SPX termine en baisse de 0,1% dans des conditions de marché difficiles, alors que le nouvel outil d'automatisation de l'IA Claude d'Anthropic affecte les marchés mondiaux .N ** Le Dow .DJI gagne 2,5% et termine au-dessus des 50 000 pour la première fois, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC perd 1,8% ** En effet, les traders se demandaient si le SPX allait connaître une rupture ou un faux mouvement ? ** Et le Nasdaq Composite a vu ses dégâts techniques s'intensifier ** Alors que les grandes capitalisations technologiques ont occupé le devant de la scène dans le cadre de la récente déroute du marché face au risque; bien que le vendredi, la moyenne mobile 200 du secteur et les niveaux de survente proches aient aidé à guérir certaines blessures; le vendredi, le groupe a affiché son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 12 mai de l'année dernière ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR revient dans la zone des 4,21 %, mais tant que les 4,13 %-4,10 % se maintiennent, le couvercle commence-t-il à se détacher de cette marmite bouillonnante ? US/

** En fin de compte, la consommation discrétionnaire et les services de communication ont été détruits, tandis que les valeurs cycliques et défensives ont été épargnées ** La consommation discrétionnaire .SPLRCD plonge de 4,6%. Amazon.com AMZN.O s'effondre suite à la prévision de plans d'investissement massifs de 200 milliards de dollars dans l'IA ** Les services de communication .SPLRCL s'effondrent de 4,4%. Walt Disney DIS.N chute après avoir mis en garde contre des "vents contraires" parmi les visiteurs internationaux et nommé Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème , au poste de directeur général pour succéder à Bob Iger Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, déclare que ses dépenses d'investissement en IA pourraient doubler en 2026, l'action baisse de plus de 4 % sur la semaine ** Tech .SPLRCT perd 1,4%. Les valeurs logicielles se vendent , les investisseurs pointant du doigt les nouveaux outils d'intelligence artificielle d'Anthropic AMD AMD.O dégringole, les prévisions trimestrielles suscitant des inquiétudes quant à la dynamique de l'IA

Mais l'indice des semi-conducteurs .SOX parvient à gagner 0,6% ** Les valeurs financières .SPSY en hausse de 1,5%. PayPal

PYPL.O dégringole après des prévisions annuelles décevantes et un changement de directeur général Robinhood HOOD.O , qui propose des échanges de jetons cryptographiques, et l'opérateur d'échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O s'effondrent alors que le bitcoin

BTC= atteint son plus bas niveau depuis la victoire électorale de Trump, puis chute en dessous de la barre des 70 000 $ . HOOD recule de 17 %, COIN chute de 15 % sur la semaine

Les gestionnaires d'actifs , dont Blackstone

BX.N , KKR KKR.N et Ares ARES.N trébuchent alors que le carnage des logiciels s'aggrave

Du côté positif, pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK bondit de 6%, l'indice KBW des banques régionales .KRX s'envole de 7% pour atteindre des records ** L'indice des soins de santé .SPXHC gagne 1,9%. DaVita

DVA.N bondit de 29% après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 grâce à une demande soutenue de services de dialyse ** Le secteur de l'énergie .SPNY en hausse de 4,3%. Après des hauts et des bas , le groupe se redresse vendredi pour atteindre une clôture record, en hausse depuis sept semaines, alors que les prix du pétrole grimpent sur fond d'inquiétudes concernant les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis O/R ** Les biens de consommation de base .SPLRCS progressent de 6%. Walmart WMT.O atteint une valeur de marché de 1 trillion de dollars , rejoignant le club dominé par les géants de la technologie PepsiCo PEP.O affiche des résultats supérieurs aux attentes au 4ème trimestre , et réduira les prix des marques Lay's et Doritos suite à la réaction des consommateurs, PEP fait un bond de 11% sur la semaine ** Pendant ce temps, la diminution des liquidités des investisseurs individuels est une préoccupation, bien que le sentiment neutre atteigne son plus haut niveau depuis plus d'un an

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

ALPHABET-A
322,8600 USD NASDAQ -2,53%
AMAZON.COM
210,3100 USD NASDAQ -5,56%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
208,2500 USD NASDAQ +8,18%
ARES MGT RG-A
130,450 USD NYSE +7,07%
BLACKSTONE
129,685 USD NYSE +2,26%
BTC/USD
68 757,6934 USD CryptoCompare -3,22%
COINBASE GLB RG-A
165,1200 USD NASDAQ +13,00%
DAVITA
140,830 USD NYSE -5,64%
DJ TRANSPORT
19 892,36 Pts Index Ex +1,77%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 115,67 Pts Index Ex +2,47%
KKR & CO
103,200 USD NYSE +4,12%
NASDAQ Composite
23 031,21 Pts Index Ex +2,18%
PAYPAL HOLDINGS
40,4200 USD NASDAQ +1,30%
PEPSICO
170,4900 USD NASDAQ +1,77%
ROBINHOOD MARKETS
82,8200 USD NASDAQ +13,95%
S&P 500 INDEX
6 932,30 Pts CBOE +1,97%
USA BENCHMARK 10A
4,253 Rates +0,86%
WALMART
131,1800 USD NASDAQ +3,34%
WALT DISNEY
108,710 USD NYSE +3,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/02/2026 à 12:01:08.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

