Hebdomadaire sur les actions américaines : Reprise

9 février - ** Le S&P 500 .SPX termine en baisse de 0,1% dans des conditions de marché difficiles, alors que le nouvel outil d'automatisation de l'IA Claude d'Anthropic affecte les marchés mondiaux .N ** Le Dow .DJI gagne 2,5% et termine au-dessus des 50 000 pour la première fois, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC perd 1,8% ** En effet, les traders se demandaient si le SPX allait connaître une rupture ou un faux mouvement ? ** Et le Nasdaq Composite a vu ses dégâts techniques s'intensifier ** Alors que les grandes capitalisations technologiques ont occupé le devant de la scène dans le cadre de la récente déroute du marché face au risque; bien que le vendredi, la moyenne mobile 200 du secteur et les niveaux de survente proches aient aidé à guérir certaines blessures; le vendredi, le groupe a affiché son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 12 mai de l'année dernière ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR revient dans la zone des 4,21 %, mais tant que les 4,13 %-4,10 % se maintiennent, le couvercle commence-t-il à se détacher de cette marmite bouillonnante ? US/

** En fin de compte, la consommation discrétionnaire et les services de communication ont été détruits, tandis que les valeurs cycliques et défensives ont été épargnées ** La consommation discrétionnaire .SPLRCD plonge de 4,6%. Amazon.com AMZN.O s'effondre suite à la prévision de plans d'investissement massifs de 200 milliards de dollars dans l'IA ** Les services de communication .SPLRCL s'effondrent de 4,4%. Walt Disney DIS.N chute après avoir mis en garde contre des "vents contraires" parmi les visiteurs internationaux et nommé Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème , au poste de directeur général pour succéder à Bob Iger Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, déclare que ses dépenses d'investissement en IA pourraient doubler en 2026, l'action baisse de plus de 4 % sur la semaine ** Tech .SPLRCT perd 1,4%. Les valeurs logicielles se vendent , les investisseurs pointant du doigt les nouveaux outils d'intelligence artificielle d'Anthropic AMD AMD.O dégringole, les prévisions trimestrielles suscitant des inquiétudes quant à la dynamique de l'IA

Mais l'indice des semi-conducteurs .SOX parvient à gagner 0,6% ** Les valeurs financières .SPSY en hausse de 1,5%. PayPal

PYPL.O dégringole après des prévisions annuelles décevantes et un changement de directeur général Robinhood HOOD.O , qui propose des échanges de jetons cryptographiques, et l'opérateur d'échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O s'effondrent alors que le bitcoin

BTC= atteint son plus bas niveau depuis la victoire électorale de Trump, puis chute en dessous de la barre des 70 000 $ . HOOD recule de 17 %, COIN chute de 15 % sur la semaine

Les gestionnaires d'actifs , dont Blackstone

BX.N , KKR KKR.N et Ares ARES.N trébuchent alors que le carnage des logiciels s'aggrave

Du côté positif, pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK bondit de 6%, l'indice KBW des banques régionales .KRX s'envole de 7% pour atteindre des records ** L'indice des soins de santé .SPXHC gagne 1,9%. DaVita

DVA.N bondit de 29% après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 grâce à une demande soutenue de services de dialyse ** Le secteur de l'énergie .SPNY en hausse de 4,3%. Après des hauts et des bas , le groupe se redresse vendredi pour atteindre une clôture record, en hausse depuis sept semaines, alors que les prix du pétrole grimpent sur fond d'inquiétudes concernant les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis O/R ** Les biens de consommation de base .SPLRCS progressent de 6%. Walmart WMT.O atteint une valeur de marché de 1 trillion de dollars , rejoignant le club dominé par les géants de la technologie PepsiCo PEP.O affiche des résultats supérieurs aux attentes au 4ème trimestre , et réduira les prix des marques Lay's et Doritos suite à la réaction des consommateurs, PEP fait un bond de 11% sur la semaine ** Pendant ce temps, la diminution des liquidités des investisseurs individuels est une préoccupation, bien que le sentiment neutre atteigne son plus haut niveau depuis plus d'un an

