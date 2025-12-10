 Aller au contenu principal
Heartbeam progresse après l'approbation par la FDA de son logiciel d'ECG sans câble
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du fabricant de moniteurs cardiaques Heartbeam BEAT.O s'envolent de 67,6 % à 1,34 $ en pré-marché

** HeartBeam déclare que la FDA américaine a autorisé son logiciel qui permet à un petit appareil sans câble d'enregistrer un test détaillé du rythme cardiaque à domicile, annulant ainsi un rejet antérieur

** Le logiciel transforme les signaux émis par le gadget de HeartBeam, de la taille d'une carte de crédit, en un électrocardiogramme à 12 dérivations (ECG), le même format que celui utilisé par les médecins dans les cliniques et les hôpitaux pour étudier le rythme cardiaque

** Une lecture effectuée par le patient est envoyée pour examen à un cardiologue de garde, selon la société

** BEAT prévoit un lancement limité aux États-Unis au début de l'année 2026 avec un petit groupe de cabinets de conciergerie et de cardiologie préventive qui ont déjà manifesté leur intérêt

** A la dernière clôture, l'action BEAT était en baisse de ~65% depuis le début de l'année

