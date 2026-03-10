HeartBeam progresse après avoir dévoilé un partenariat pour la surveillance cardiaque par l'IA

10 mars - ** Les actions de la société de technologie médicale HeartBeam BEAT.O augmentent de 25 % à 1,85 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce un partenariat avec Mount Sinai pour développer des outils d'IA pour la surveillance cardiaque à domicile à l'aide de son appareil ECG à 12 dérivations sans câble

** La société déclare que Mount Sinai fournira des données cliniques et une expertise en IA pour aider à construire et à valider les modèles

** La collaboration pourrait élargir son champ d'action dans le domaine de la cardiologie préventive et des soins à distance

** Le dispositif a déjà reçu l'autorisation de la FDA pour l'évaluation de l'arythmie, c'est-à-dire des battements de cœur irréguliers

** Plus de 20 brevets soutiennent la technologie ECG de l'entreprise - BEAT

** Les actions ont augmenté de ~4% en 2025