Heartbeam Inc devrait afficher une perte de 16 cents par action

* Heartbeam Inc BEAT.OQ BEAT.O devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel inchangé lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Heartbeam Inc est une perte de 16 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "acheter" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Heartbeam Inc est de 4,50 $, soit environ 78,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,98 $

