Healthpeak en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de Healthpeak Properties DOC.N , société spécialisée dans l'immobilier de santé, progresse de 15,35 % à 19,05 $

** La société a publié mardi ses résultats du premier trimestre, avec un FFO ajusté par action de 0,45 $ contre des estimations de 0,43 $, selon LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société s'est établi à 752,95 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 694,56 millions de dollars

** Le FFO est une mesure des flux de trésorerie générés par les activités immobilières principales, hors éléments hors trésorerie tels que l'amortissement

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 19 % depuis le début de l'année