Healthcare Triangle chute suite à son projet d'acquisition d'une société d'engagement client par IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de la société américaine de technologie de la santé Healthcare Triangle HCTI.O chutent de 7,3 % à 3,11 $ dans les premiers échanges

** Co signe un accord non contraignant pour acheter les actifs de l'entreprise espagnole Teyame.AI, une société d'engagement des clients basée sur l'IA

** La plateforme de Teyame utilise l'IA générative et les chatbots pour automatiser l'engagement des patients à travers les langues et les canaux

** La société affirme que l'accord intégrera les outils de Teyame aux systèmes cliniques de HCTI, élargissant ainsi sa portée en Europe, en Amérique latine et en Asie

** Teyame devrait ajouter ~ 34 millions de dollars de revenus annuels à HCTI, en attendant la finalisation de l'accord

** HCTI, qui fournit des solutions numériques pour les soins de santé et les sciences de la vie, déclare que l'acquisition ajouterait plus de 4 millions de dollars de bénéfices et renforcerait son équipe d'IA et d'automatisation

** Aucune valeur de transaction n'a été divulguée

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~99% depuis le début de l'année