Health Rounds : Un test sanguin améliore la détection de l'endométriose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Health Rounds est publié les mardis et jeudis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-leur parvenir cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau test sanguin qui semble représenter une avancée diagnostique pour la détection de l'endométriose, une maladie douloureuse. Nous mettons également en lumière une étude testant une combinaison de deux médicaments plus anciens qui se sont révélés prometteurs chez des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Un test sanguin plus performant que l'imagerie pour détecter l'endométriose

Selon les résultats d'une étude qui seront présentés lors d'une réunion médicale cette semaine, un nouveau test sanguin de dépistage de l'endométriose, une affection douloureuse de l'utérus, a permis de détecter des cas qui n'avaient pas été détectés par l'échographie et l'IRM.

L'endométriose, dans laquelle des cellules semblables à la muqueuse utérine se développent à l'extérieur de l'utérus, touche environ une femme sur dix en âge de procréer, provoquant des douleurs pelviennes, des irrégularités menstruelles, une dyspareunie (douleur associée aux rapports sexuels) et une gêne gastro-intestinale.

Le diagnostic peut prendre des années, en grande partie parce que les tests d'imagerie ne permettent pas de le détecter avec précision et que la méthode diagnostique de référence actuelle implique une intervention chirurgicale par laparoscopie.

En étudiant 298 femmes en âge de procréer ayant subi une intervention chirurgicale pour rechercher une endométriose, dont 177 cas confirmés, les chercheurs ont constaté que le test sanguin permettait d'identifier avec précision 80 % de ces cas et d'exclure la maladie chez 97,5 % des personnes qui n'en étaient pas atteintes.

Le test mis au point par HerAnova Lifesciences a également permis d'identifier correctement 61,5 % des cas qui n'avaient pas été détectés par les examens d'imagerie, selon un rapport de l'étude publié dans le Journal of Minimally Invasive Gynecology.

"L'endométriose reste profondément sous-diagnostiquée et les patientes méritent de meilleurs outils", a déclaré Farideh Bischoff, directrice médicale d'HerAnova, dans un communiqué.

Les chercheurs devraient présenter leur étude lors de la réunion annuelle de l'American & Global College of Endometriosis Specialists à Las Vegas.

"Nous sommes impatients de présenter nos résultats à la communauté clinique et scientifique et de faire avancer le débat sur les approches non invasives pour l'évaluation de cette maladie", a déclaré Farideh Bischoff.

Un médicament expérimental prometteur pour la SLA

Un médicament oral expérimental combinant un antibiotique et un anti-inflammatoire pourrait être utile pour les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique, selon un essai à mi-parcours.

L'essai randomisé, conçu pour prouver l'innocuité de la pilule combinée mais non pour confirmer son efficacité, a impliqué 68 participants qui ont reçu PrimeC, développé par NeuroSense Therapeutics NRSN.O et Recipharm, ou un placebo pendant six mois, suivi d'une extension ouverte de 12 mois au cours de laquelle tous ont reçu PrimeC.

PrimeC, une combinaison de célécoxib et de ciprofloxacine, est conçu pour cibler la neuroinflammation, l'accumulation excessive de fer et l'activité anormale de régulation des gènes microARN qui se produisent dans la SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig.

Le célécoxib est vendu sous la marque Celebrex par Viatris

VTRS.O .

Bien que l'étude n'ait pas été conçue pour évaluer l'efficacité, les participants du groupe PrimeC ont obtenu de meilleurs résultats fonctionnels, notamment en ce qui concerne la parole et la déglutition, tels que mesurés par le score de l'échelle d'évaluation fonctionnelle de la SLA (ALS Functional Rating Scale Revised), ont rapporté les chercheurs dans le JAMA Neurology .

Sur une échelle allant de 0 à 48, 48 indiquant une capacité fonctionnelle normale, les participants ayant pris PrimeC ont obtenu à 6 mois un score supérieur de 2,23 points à celui des participants ayant pris le placebo. À 18 mois, les participants initialement assignés à PrimeC ont obtenu en moyenne un score supérieur de 7,92 points à celui de leurs homologues.

Un traitement précoce et continu a également été associé à une réduction de 64 % du risque de complications liées à la SLA, y compris l'hospitalisation, l'insuffisance respiratoire ou le décès.

En outre, les personnes initialement assignées au traitement PrimeC présentaient des taux plus faibles de ferritine, une protéine clé impliquée dans le stockage du fer dans l'organisme, et des taux plus faibles de molécules de microARN qui ont été associées à la SLA, une maladie neurodégénérative qui provoque une faiblesse musculaire progressive, une paralysie, une insuffisance respiratoire et, finalement, la mort.

"L'amélioration des signaux fonctionnels et des biomarqueurs que nous avons observée plaide en faveur d'une étude de phase 3 visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité du PrimeC dans une population plus large", a déclaré dans un communiqué le Dr Merit Cudkowicz, du Mass General Brigham Neuroscience Institute de Boston, qui dirige l'étude.

"Nous sommes déterminés à accélérer le développement de thérapies pour les personnes vivant avec la SLA", a ajouté le Dr Cudkowicz.