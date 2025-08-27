Health Catalyst en baisse ; Piper Sandler rétrograde la note à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - ** Les actions de la société de technologie de la santé Health Catalyst HCAT.O en baisse de 3,7 % à 3,37 $ avant le marché
** Piper Sandler rétrograde l'action de "surpondérer" à "neutre"
** Le prix cible est ramené de 8 $ à 4 $, ce qui représente une prime de 14,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Piper cite le manque de moteurs de croissance organique qui peuvent indiquer une reprise de la croissance des revenus et créer de la valeur pour les actionnaires
** Le chiffre d'affaires de CY25 " élimine toute croissance organique des perspectives et HCAT s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de CY26 diminue en glissement annuel "
** HCAT a réduit ses perspectives de revenus pour CY2025 à 310 millions de dollars par rapport à sa prévision précédente de 335 millions de dollars
** La note moyenne de 12 analystes est "hold", avec un PT médian de 5 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, HCAT a perdu près de 51 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer