Health Catalyst en baisse ; Piper Sandler rétrograde la note à "neutre"

27 août - ** Les actions de la société de technologie de la santé Health Catalyst HCAT.O en baisse de 3,7 % à 3,37 $ avant le marché

** Piper Sandler rétrograde l'action de "surpondérer" à "neutre"

** Le prix cible est ramené de 8 $ à 4 $, ce qui représente une prime de 14,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Piper cite le manque de moteurs de croissance organique qui peuvent indiquer une reprise de la croissance des revenus et créer de la valeur pour les actionnaires

** Le chiffre d'affaires de CY25 " élimine toute croissance organique des perspectives et HCAT s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de CY26 diminue en glissement annuel "

** HCAT a réduit ses perspectives de revenus pour CY2025 à 310 millions de dollars par rapport à sa prévision précédente de 335 millions de dollars

** La note moyenne de 12 analystes est "hold", avec un PT médian de 5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HCAT a perdu près de 51 % depuis le début de l'année