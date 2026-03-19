HDF Energy réduit ses pertes sur l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 18:25
Compte tenu de la visibilité limitée sur le calendrier de concrétisation des projets avancés, le groupe a limité en 2025 le niveau d'activation des déficits disponibles en France. Le compte de résultat enregistre donc une charge d'impôt de 3,4 MEUR (contre un produit de 2,5 MEUR en 2024).
Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, la perte sur cet exercice s'établit à 5,7 MEUR en 2025, contre une perte de 10,9 MEUR en 2024.
La trésorerie du groupe demeure saine à 33,5 MEUR au 31 décembre 2025 (contre 39,2 MEUR au 31 décembre 2024) après prise en compte d'un investissement pour l'exercice 2025 de 3,5 MEUR relatif à la construction de l'usine de Blanquefort et du centre d'excellence et d'essais.
Le groupe affiche une perte opérationnelle de 2,4 MEUR en 2025, contre une perte de 15,6 MEUR en 2024.
Les charges opérationnelles hors amortissements passent de 15,3 à 13,7 MEUR en 2025.
Côté perspectives, HDF Energy souligne que "le lancement opérationnel du projet industriel marque son entrée dans une nouvelle phase de croissance". Les retombées économiques attendues étendent les domaines d'intervention du groupe aux mobilités lourdes, ferroviaires et maritimes.
L'accord de co-développement signé avec ABB en décembre 2025 pour les marchés maritimes est une première brique en ce sens. Les actions commerciales sont d'ores et déjà en cours, grâce aux équipes implantées par le Groupe depuis 2021 sur tous les continents.
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