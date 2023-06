HDF Energy : Marie-Laure Mazaud rejoint le Conseil d’administration

(AOF) - Marie-Laure Mazaud rejoint le Conseil d'administration de Hydrogène de France en qualité d'administratrice indépendante pour une durée de 6 ans. Marie-Laure Mazaud est directrice générale de STOA, holding d'investissement en fonds propres dédié à des projets d'infrastructure et d'énergie dans les marchés émergents. Elle dispose d'une solide expérience dans le monde de la finance d'entreprise, des fusions-acquisitions, du project finance, et de la gouvernance dans des groupes tels que CDC, Nokia (ex Alcatel-Lucent), Bpifrance Assurance Export (ex-Coface) et Citi.

Par ailleurs, Marie-Laure Mazaud préside actuellement le Comité d'Audit et des Risques de FM Holding Corporate, un groupe familial international spécialisé dans la logistique, et de Wafa Assurance au Maroc.

Elle siège en tant qu'administratrice indépendante de ces deux groupes.

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.