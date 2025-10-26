HD Hyundai Heavy et Huntington Ingalls vont construire conjointement des navires auxiliaires pour la marine américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur sud-coréen HD Hyundai Heavy Industries 329180.KS et le constructeur de navires militaires américain Huntington Ingalls HII.N ont convenu de construire conjointement des navires auxiliaires de la marine américaine, a annoncé dimanche le constructeur sud-coréen.

Dans le but de faire progresser la coopération en matière de construction navale entre les deux pays, HD Hyundai et Huntington Ingalls ont signé un protocole d'accord à Gyeongju, en Corée du Sud, où les événements de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) se dérouleront tout au long de la semaine prochaine, a déclaré HD Hyundai Heavy dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump doit se rendre à Gyeongju dans quelques jours et tenir un sommet avec le président sud-coréen Lee Jae Myung.

Dans le cadre de l'accord, les deux entreprises exploreront des investissements conjoints dans la construction de nouveaux chantiers navals ou l'acquisition d'installations de construction navale existantes aux États-Unis, selon HD Hyundai Heavy.

Pour aider Donald Trump à relancer la construction navale américaine, la Corée du Sud s'est engagée à investir 150 milliards de dollars dans le secteur, dans le cadre des 350 milliards de dollars de fonds d'investissement que le pays asiatique a accepté de placer dans des projets américains après avoir obtenu des réductions tarifaires américaines à la fin du mois de juillet.

Toutefois, les détails de l'accord tarifaire global entre les deux pays n'ont pas encore été définis. Donald Trump a déclaré qu'il était sur le point d'être finalisé, tandis que les responsables sud-coréens ont déclaré que les deux parties étaient encore loin d'être d'accord sur des questions clés.