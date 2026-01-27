 Aller au contenu principal
HCA progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

27 janvier - ** Les actions de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N augmentent de 9 % à 514,87 $

** HCA prévoit un bénéfice ajusté 2026 de 29,10 $ à 31,50 $ par action, supérieur aux attentes des analystes de 29,46 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté de 8,01 $ par action au quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 7,46 $ par action

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 19,51 milliards de dollars, manquant les estimations des analystes de 19,68 milliards de dollars

** HCA a augmenté de ~55% en 2025

Valeurs associées

HCA HEALTHCARE
515,915 USD NYSE +9,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

