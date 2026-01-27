HCA progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

(Mises à jour)

27 janvier - ** Les actions de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N augmentent de 9 % à 514,87 $

** HCA prévoit un bénéfice ajusté 2026 de 29,10 $ à 31,50 $ par action, supérieur aux attentes des analystes de 29,46 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté de 8,01 $ par action au quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 7,46 $ par action

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 19,51 milliards de dollars, manquant les estimations des analystes de 19,68 milliards de dollars

** HCA a augmenté de ~55% en 2025