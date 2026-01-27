HCA Healthcare progresse après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 janvier - ** Les actions de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N augmentent de 1,19% à 477,99 $ avant le marché ** HCA prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté de 29,10 $ à 31,50 $ par action, supérieur aux attentes des analystes de 29,46 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** HCA a affiché un bénéfice ajusté de 8,01 $ par action au quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 7,46 $ par action

** HCA a déclaré des revenus de 19,51 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, manquant les estimations des analystes de 19,68 milliards de dollars

** HCA a augmenté de ~55% en 2025