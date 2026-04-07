HC Wainwright relève son objectif de cours pour Neurocrine après l'accord sur Soleno

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7 avril - ** Le courtier HC Wainwright réaffirme que le fabricant de médicaments américain Neurocrine Biosciences

NBIX.O est à "acheter" et augmente sa prévision à 215 $ contre 192 $ après l'acquisition de Soleno Therapeutics SLNO.O .

** Le courtier indique que l'acquisition ajoute VYKAT XR, un traitement nouvellement approuvé pour la faim extrême et incontrôlable liée à une condition génétique rare, créant ainsi un deuxième moteur de croissance commerciale

** Le courtier ajoute que la force de vente de Neurocrine dans le domaine de l'endocrinologie et sa présence auprès des payeurs pourraient accélérer l'adoption du produit au-delà de la trajectoire de Soleno en tant qu'entité autonome

** Le courtier s'attend à ce que l'accord permette de diversifier les revenus par rapport à Ingrezza, le médicament de Neurocrine contre les troubles du mouvement, alors que la concurrence et les risques liés aux brevets augmentent à long terme

** Le courtier prévoit des ventes de VYKAT XR de 193 millions de dollars en 2026, passant à plus de 1 milliard de dollars d'ici 2031

** A la dernière clôture, l'action NBIX a baissé de 7% depuis le début de l'année