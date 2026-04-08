HC Wainwright réduit l'objectif de cours sur Insmed après l'échec de l'étude sur les affections cutanées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Le courtier HC Wainwright réduit l'objectif de cours sur le fabricant de médicaments Insmed INSM.O à 220 $ contre 245 $, et maintient sa note à "Acheter". ** La société a déclaré mardi qu'elle cessera de développer brensocatib pour l'hidradénite suppurée, une maladie cutanée douloureuse qui provoque des bosses enflammées, après qu'une étude de phase intermédiaire a manqué son objectif principal.

** La société indique que l'étude n'a pas montré de réduction significative des abcès et des nodules enflammés par rapport au placebo aux doses testées.

** La société affirme que le médicament a été bien toléré et qu'il n'y a pas eu de nouveaux problèmes de sécurité, y compris à la dose la plus élevée étudiée.

** La société de courtage déclare que ce revers ne modifie pas son opinion principale et permet à Insmed de se concentrer sur d'autres médicaments en cours de développement.

** A la dernière clôture, l'action INSM a baissé d'environ 6 % depuis le début de l'année.