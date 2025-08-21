Hays: sanctionné après une forte réduction de dividende information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 10:25









(Zonebourse.com) - Hays lâche près de 5% à Londres, après l'annonce préliminaire de ses résultats annuels, à l'occasion de laquelle le cabinet britannique de services de recrutement a indiqué réduire son dividende final à 0,29 pence par action.



Pour l'ensemble de l'exercice clos fin juin, son dividende total se trouve ainsi ramené à 1,24 pence, à comparer à trois pence au titre de l'exercice 2023-24, dans le cadre d'un 'réalignement de son cadre de dividendes et d'allocation des capitaux'.



Au titre de son exercice 2024-25, Hays a vu son BPA hors éléments exceptionnels fondre de 67% à 1,31 pence, pour des commissions nettes en baisse de 13% à 972,4 millions de livres sterling (-11% en données comparables).



'Les conditions de marché sont restées difficiles cette année, avec l'incertitude économique et politique ayant pesé sur la confiance, des délais d'embauches accrus et des volumes de placement en recul', explique son CEO Dirk Hahn.





